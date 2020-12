Tinkerton est disponible sur Steam en Accès Anticipé

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Un RPG Sandbox à jouer en coopération

Le studio indépendant Headup nous propose son nouveau jeu Tinkertown, un RPG Multijoueur Sandbox en 16 bits qui débarque sur Steam en accès anticipé . L'occasion de découvrir cet univers à la croisée des chemins entre Minecraft et les premiers Zelda, tout ça avec vos amis vu que le jeu est fait pour ça. Les paysages seront divers et variés passant de la forêt au désert avec plein d'équipements à récupérer et à créer. Vous pourrez construire votre maison ou bien partir à l'aventure pour affronter des monstres dans des donjons.Si vous êtes tenté, n'attendez pas trop car le jeu est soldé jusqu'au 10 décembre. Il vous coutera alors 14,44€