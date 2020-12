Idée cadeau de Noël : Coffret Batman, la série animée

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

20 ans après avoir renoncé à porter le costume de Batman, Bruce Wayne vit seul dans son vieux manoir. Ses entreprises ont fusionné avec celle de Derek Powers et plus personne n'a vu le justicier masqué depuis bien longtemps. Pourtant le jeune Terry McGinnis découvre le secret du vieux Wayne et alors que son père s'est fait assassiner par les hommes de Powers, il décide d'utiliser le dernier costume high-tech de Batman. Batman est alors de retour, Bruce en sera le cerveau et Terry les jambes...