- Fortnite : la Saison 5 du Chapitre 2 est lancée

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

This is the way

Epic Games a annoncé le lancement de la saison 5 du Chapitre 2 de son jeu à succès, Fortnite. Une saison 5 qui voit le Mandalorien débarquer, en compagnie de bébé Yoda. On se demande franchement ce qu'il vient foutre là et si, au final, les cross-over de différents univers sont une bonne idée, mais le fait est qu'il est bel et bien là.Dans cette saison 5, le scenario est simple : le point zéro est exposé et vous devez empêcher quiconque de s'échapper de la boucle.A découvrir dans deux vidéos.