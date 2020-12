- Lupin : Omar Sy joue les Arsène sur Netflix

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Omar v'a voler

Netflix lancera une nouvelle mini-série, Lupin, dès le 8 janvier prochain. Créée par George Kay en collaboration avec François Uzan, réalisée par Louis Leterrier (episodes 1,2,3) et Marcela Said (episode 4,5) et produite par Gaumont Télévision, Lupin raconte l'histoire d'Assane Diop, dont le père meurt après avoir été injustement accusé d'un crime. Assane décide alors de s'inspirer de son héros, Arsène Lupin, pour le venger.Au casting, Omar Sy, Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab.Il s'agit de la première partie de cette série. La deuxième partie sortira... plus tard.