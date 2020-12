- Xbox Game Pass : les jeux du mois de décembre

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Joli

Si vous avez craqué pour le Xbox Game Pass, sachez que de nouveaux jeux sont disponibles dès le mois de décembre. D'autre part, dès aujourd'hui, les nouveaux inscrits ne paieront que 1 € pour les trois premiers mois d'abonnement.Disponible sur PC et Xbox, le Xbox Game Pass, pour rappel, donne accès à des jeux, via un abonnement. Plus d'une centaine de jeux sont proposés.Ce mois ci, Control, Dragon Quest XI S et Doom Eternal (sur PC) rejoignent le catalogue. Entre autres. Parce qu'on peut aussi citer, en nouveauté, Rage 2, Slime Rancher, Haven, Va-11 Hall-A, Call of the Sea, Unto the End, Monster Sanctuary et j'en passe...Notez que le 11 décembre, eFootball PES 2020 quitte la liste et le 15 décembre, ce seront Age of Wonders : Planetfall, Metro Last Light Redux, MudRunner ou Ticket to Ride, entre autres, qui seront enlevés.Toutes les infos sur le site officiel