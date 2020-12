- The Longest Road on Earth, un jeu plein d'émotion

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Superbe ?

Raw Fury lancera The Longest Road on Earth sur PC, via Steam, l'année prochaine. Aucune date précise de sortie n'a été définie pour le moment.Jeu destiné à toute la famille, The Longest Road on Earth est un jeu en pixel-art monochrome. Un jeu à ambiance. Aucun dialogue, des mécanismes de jeu basiques... juste le plaisir de découvrir la vie des protagonistes, via des choses simples comme faire du vélo, souffler sur un pissenlit... le tout bercé par une bande-son soignée et adaptée à chaque action.Un jeu intriguant, à découvrir en vidéo.