- Synthetik: Ultimate arrive sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Hardcore uniquement

Développé par les teutons de Flow Fire Games, Synthetik: Ultimate est annoncé sur Xbox one et Nintendo Switch pour le 16 décembre. La version PS4 arrivera plus tard.Déjà disponible sur PC, ce shooter tactique exigeant et destiné aux hardcore gamers sortira sur consoles agrémenté de tout le contenu sorti à ce jour, dont l'extension.Niveau scénario, ça ne va pas chercher loin : un monde envahi par les machines et leurs dieux. Et vous, qui allez les défoncer grâce à un gros arsenal d'armes et tout un tas d'équipement. Voilà voilà.