(TEST) Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée - Edition Ultime (PS4,Xbox One, PC)

Publié le Jeudi 3 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tout bon

*nous non plus, on n'a pas compris son raisonnement. Mais il nous a expliqué : il n'a pas une quéquette, tout juste une quette, donc un jeu avec le mot quête, c'est pour lui.

Il y a certains jeux, comme ça, qui font fureur à la rédaction et que tout le monde s'arrache. Enfin, sauf moi. C'est ainsi qu'un beau matin, je lançais un "Tiens, au fait, j'ai Dragon Quest XI S : Les combattants de la destinée - Edition Ultime à tester. Quelqu'un d'intéressé ?".Walid répondit que oui, entre deux voyages en Syrie, ça l'occuperait.Corentin a répondit que oui, mais qu'il a son PC en rade, sa PS4 qui a cramé et sa Nintendo Switch qui ne s'allume plus. Même si le jeu n'est pas disponible sur Nintendo Switch. Mais elle ne s'allume plus quand même.Sylvain a répondu qu'un jeu avec le mot quête dedans, c'est pour lui, vu qu'il a une toute petite zigounette*.Riwan, Théo, Louis, Théodore ou encore Arthur ont voulu répondre mais comme ce sont d'éternels stagiaires, on ne leur a pas donné la parole.C'est Vincent, qui finalement a testé le jeu. Son argument était imparable : "tu connais ma femme. Donc les dragons, je peux gérer".