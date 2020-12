- BROK The InvestiGator est annoncé sur PC et consoles

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Un jeu qui a du mordant, assurément

Prenez un peu de jeu d'aventure classique, mélangez le ave c du Beat'em Up et vous obtenez BROK The InvestiGator. Le jeu est développé par le studio indépendant et français COWCAT.

L'histoire se déroule dans un monde futuriste où les animaux ont remplacé les humains. Certains privilégiés vivent sous un dôme qui les protège de la pollution ambiante, les autres vivent au-dehors livrés à eux-mêmes pour survivre. Vous jouez Brok, un détective privé et ancien boxeur qui vit avec son fils Graff. Votre épouse est morte dans des circonstances étranges et l'affaire n'a jamais été élucidée. Tout va changer quand de nouveaux éléments vont éclairer les zones d'ombre de cette affaire. Vous allez devoir survivre dans ce monde corrompu et découvrir la vérité.



Dans ce jeu il y aura des puzzles divers et variés à résoudre, des choix à faire qui impacteront le jeu, des niveaux à monter bien que vous pouvez éviter les combats avec un mode facile. Il y aura de l'enquête avec des indices menant à la vérité et vous incarnerez deux personnages qui seront interchangeables n'importe quand.



Le jeu aura une durée de vie de 15 à 20 heures avec de multiples fins possibles. Vous savez désormais à peu près tout ce qui a à savoir sur le jeu. Le prologue est déjà disponible gratuitement sur Steam juste