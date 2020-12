- Brigandine: The Legend of Runersia, une démo gratuite sur PS4

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Testez avant d'acheter

Brigandine: The Legend of Runersia est un JRPG tactique se déroulant dans un monde Fantasy. Pour rappel, le jeu est sorti en juin dernier sur Nintendo Switch. Il sortira le 10 décembre sur PS4.Autre bonne nouvelle, si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter, une démo sera disponible gratuitement dès le lancement du jeu.Brigandine: The Legend of Runersia vous permet d'incarner une des six nations disponibles, chacune proposant une campagne de plus de 30 heures, avec des fins multiples. Un jeu de conquête. Kenji Terada (Fantasy Fantasy I – III) est au scénario, Raita Kazama (Xenoblade Chronicles) au charadesign et Tenpei Sato (Disgaea) à la musique.