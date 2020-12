- Découvrez l’histoire des personnages de Hood : Outlaws & Legends

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Qui se cache sous la capuche ?

Les Game Awards se rapprochent et les grosses annonces concernant les jeux sur lesquels plane encore le mystère aussi. Petit à petit, ce mystère se lève, y compris pour Hood : Outlaws and Legends. Dévoilé cet été pour donner envie de passer à la next gen dans le showcase Sony, le jeu vous proposera de jouer en équipe en ligne pour voler les trésors d’un gouvernement tyranique dans un monde moyenâgeux. Incarner une bande de Robin des Bois ultra violents semble être une bonne idée, surtout quand on vous met au défie de gérer des ennemis au même moment qu’une équipe de vrais joueurs rivaux qui convoitent le même butin.



Nous en saurons plus le 10 décembre prochain, mais pour patienter, Focus a mis en ligne les fiches de personnages des quatre énergumènes qui composeront votre groupe de voleurs. Le Ranger, La Chasseuse, le Bagarreur et Le Magicien vous sont ainsi présentés via des artworks dans des courtes vidéos. De quoi piquer votre curiosité en attendant la sortie, courant 2021, sur PS5 et Xbox Series.