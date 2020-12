- Du gameplay pour Crimson Desert dévoilé bientôt

Publié le Vendredi 4 décembre 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Dans le désert pendant trop longtemps

Le studio Pearl Abyss va enfin montrer du gameplay de son futur MMO Crimson Desert. Aujourd’hui nous avons droit à un teaser de la bande-annonce qu’on verra lors des Game Awards 2020. La cérémonie se tenant le 10 décembre prochain à 1h du matin, heure française.



Jusqu’à l’annonce de ce nouveau jeu il y a un peu plus d’un an, c’était Black Desert qui faisait la renommée du studio. Avec ce nouveau titre, les sud-coréens vont faire découvrir le passé du monde qu’ils ont créé, en mettant l’accent sur le PvE et la coopération.



Crimson Desert est toujours prévu pour la fin 2021 sur consoles et PC, au moins en Corée du Sud si le lancement n’est pas mondial dans un premier temps.