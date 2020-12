- DARQ: Complete Edition, une plongée dans un cauchemar

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La tête à l'envers

DARQ: Complete Edition comprend le jeu de base DARQ ainsi que deux DLC : The Tower et The Crypt, ce dernier étant jusque-là inédit.DARQ est un jeu d'horreur psychologique qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, Lloyd, enfermé dans un cauchemar duquel il ne peut s'échapper. Il va devoir explorer les noirceurs de son subconscient et survivre en manipulant son environnement et en se servant de la physique.Le jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Des versions Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series sont en cours de développement.