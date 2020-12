- C'est la vie : l'accouchement est repoussé de deux mois

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Va falloir serrer les jambes, madame

Parfois, une naissance, c'est compliqué. Très compliqué. Et un accouchement se passe rarement comme prévu. Le film C'est la vie raconte l'histoire de cinq femmes qui accouchent dans la même clinique le même jour. L'occasion pour un tout nouvel obstétricien, fraîchement débarqué, de faire ses preuves. Il va devoir aussi faire avec Dominique, une sage femme au caractère bien affirmé et dont c'est le dernier jour de travail avant son départ en retraite.Une comédie légère et qui promet un bon petit moment de détente et d'évasion, avec un joli casting : Josiane Balasko, Léa Drucker, Youssef Hajdi, Nicolas Maury, Florence Loiret-Caille, David Marsais, Julia Piaton, Alice Pol, Tom Leeb, Sarah Stern, Antoine Gouy, Fadily Camara, Thomas Scimeca, et Mélodie Richard.Réalisé par Julien Rambaldi, le film était initialement prévu pour le 23 janvier. Il sortira finalement le 10 février. Si tout va bien d'ici-là.