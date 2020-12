Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 pas avant la fin 2021

Publié le Lundi 7 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Il va falloir être très très patient

On l'espérait pour cette année. Puis, pandémie oblige, on a eu l'espoir de le voir débarquer au printemps prochain... C'est raté. Les développeurs de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sont formels : le jeu ne sortira pas avant la seconde moitié de 2021. Et comme on voit mal un jeu de cette ampleur sortir durant les vacances d'été, on suppose qu'il ne sortira pas avant octobre ou novembre 2021.Un an, donc, encore à attendre avant de pouvoir mordre à pleines dents dans le jeu.Suite du RPG culte sorti en 2004, il vous permettra d'incarner le rôle d'un vampire, créé lors d'une insurrection vampire. Votre seule existence est à l'origine d'une guerre entre les factions de vampires de Seattle. A vous de choisir un clan et rechercher des alliances avec d'autres, dans le but de devenir le plus puissant de tous.