Drawn to Life disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mardi 8 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dessine-moi un tonmou

Pour rappel, Drawn to life est un jeu d'aventure sorti en 2007 sur Nintendo DS. Il vous proposait, grâce au stylet, de dessiner son personnage et des objets pour avancer dans l'histoire.Le jeu, même s'il n'a pas été un succès éclatant, renaît quand même de ses cendres sur PC, Nintendo Switch et mobiles (iOS et Android). Il est disponible au prix de 9,99 € sur PC et Nintendo Switch, et 5,49 € sur mobiles.A découvrir dans une bande-annonce de lancement.