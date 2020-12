Shady Part Of Me, une fable pleine d'émotion

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 11:37:00 par Cedric Gasperini

Juste l'ombre d'un jeu

Disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès maintenant, Shady Part of Me est signé Focus Home Interactive et développé par le studio Douze-Dixièmes.Il s'agit d'une "fable émotionnelle et poétique", dixit les développeurs, dans laquelle vous allez suivre les aventures d'une jeune fille... et de son ombre. Alternant entre ombre et réalité, vous allez pouvoir traverser chaque niveau et résoudre les puzzles.