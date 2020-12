Oddworld: Soulstorm pour le printemps 2021

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Un peu de retard...

Un jeu de plateforme action-aventure – Le titre fait évoluer le genre du jeu de plateforme en ajoutant des éléments RPG tout en proposant plus de liberté aux joueurs, qui leur permettra de jouer comme ils le souhaitent, de façon plutôt agressive ou passive.

Le Quarma (pensez Karma) – Il s’agit d’une fonctionnalité qui fournit un retour au joueur en temps réel et qui reflète ses actions dans le jeu. Ce Quarma influencera Abe, ses compagnons Mudokons, ses compétences et votre score tout au long du jeu.

Initialement prévu pour 2020, Oddworld: Soulstorm sortira finalement au printemps 2021. La suite de cette saga culte promet d'être, selon les développeurs d'Oddworld Inhabitants Inc, "plus vaste, plus sombre et plus audacieuse".Le jeu sortira sur PC et consoles. Il est déjà disponible en précommande sur l'Epic Store et le sera prochainement sur le PS Store.Les développeurs ont également donné des infos sur les caractéristiques du jeu, et une nouvelle bande-annonce. On vous file tout ça via un savant et brillant copier-coller des familles :