Ruined King: A League of Legends Story, un nouveau RPG

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Lol...

Avis de recherche - Consultez les avis de recherche et traquez de puissants mini-boss pour toucher de grosses récompenses.

Pêche - Allez pêcher différents habitants aquatiques de Bilgewater et vous pourrez peut-être récupérer des trésors perdus au fond de l'océan.

Bestiaire - Gardez la trace des créatures que vous rencontrez et combattez-les grâce aux renseignements acquis sur leurs compétences, leur emplacement et leur butin. Débloquez des avantages de bêtes en vainquant de grandes quantités de créatures spécifiques, qui donneront des bonus passifs permanents à vos champions.

Quêtes secondaires - Il y a de nombreuses quêtes secondaires qui rapportent de récompenses précieuses, allant d'objets à de nouveaux ultimes et armes légendaires, ainsi que des énigmes à résoudre et des secrets à trouver.

Arène - Combattez des vagues d'ennemis pour recevoir des récompenses en fonction de votre performance.

Savoir - Trouvez des connaissances éparpillées dans le monde pour profiter davantage de l'histoire. L'accumulation de savoir débloque également des récompenses au fur et à mesure.

Développé par Airship Syndicate et édité par Riot Forge, Ruined King: A League of Legends Story est un RPG au tour par tour qui sortira en 2021 et qui se déroule dans l'univers de League of Legends.Il se déroule dans le monde de Runeterra et les joueurs devront parcourir les rues de la cité de Bilgewater avant d'aller explorer des donjons situés dans des îles sombres et dévastées.Pièges, énigmes et bien entendu un bon paquet de monstres vous y attendent.Les héros seront définis selon les caractéristiques suivantes : puissance d'attaque, volonté, endurance, défense physique, défense magique, dégâts critiques, chances de coup critique, hâte, esquive, pénétration d'armure, pénétration magique et vol de vie.Bien entendu, de nombreuses armes (blanches ou à feu) et armures seront disponibles. Enfin, différentes activités seront proposées :