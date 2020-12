Elite Dangerous: Odyssey, une grosse extension pour 2021

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Maintenant, marche !

Frontier Developments sortira début 2021 l'extension Odyssey pour le jeu Elite Dangerous. Elle sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.Cette extension massive sera vendue 34,99 € et permettra d'explorer les mondes à pieds, avec équipements et combinaisons adéquats. Des combats au sol pourront également se dérouler.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.