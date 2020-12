Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 12 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Joli week-end

Cette semaine, Steam a mis le paquet avec de gros titres en soldes, certains avec plus de 50% de réduction. Des titres récents, certains qui valent vraiment le coup, d'autres qui sont de grosses merdes mais là je pense à une en particulier, et d'autres, plus anciens, qui valent toujours les heures qu'on y passera...Bref, des soldes sympa, avant Noël.Voici la liste des jeux proposés ce week-end :Et bien d' autres encore ...