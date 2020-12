- Endless Dungeon, un nouveau rogue-lite action stratégie

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

A écouter avec les yeux grands ouverts

La saga des jeux Endless continue de s'aggrandir. En attendant Endless Aquaponey, Endless Cuisine ou Endless Macramé, Amplitude Studios a annoncé le développement d'Endless Dungeon. Il s'agira d'un rogue-lite (un rogue-like light si vous préférez) estampillé action-stratégie tactique. Tout ça à la fois.Une station spatiale abandonnée, des hordes de monstres, une équipe à recruter et qui pourra être incarnée par vos potes en coop...Le tout avec des morts définitives et des niveaux aléatoires, bien entendu.Bref, vous allez en chier. En attendant Endless Septique.Le jeu est annoncé en musique, parce que ça passe toujours mieux en musique, de se faire buter par des monstres. En plus, la chanson est superbe.