- The Callisto Protocol, par les créateurs de Dead Space

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Striking Distance Studios et Krafont Inc ont annoncé le développement d'un jeu de type survival-horror intitulé The Callisto Protocol. Dans l'équipe de développeurs se cachent certains des créateurs de la franchise Dead Space. Autant vous dire qu'ils savent de quoi ils parlent (pour le premier épisode, tout du moins).The Callisto Protocol sortira sur PC et consoles en 2022. Il se déroule sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, en l'an 2320. Vous incarnerez un prisonnier qui tente de s'évader d'une prison de haute sécurité, tout en affrontant des horreurs qui ont envahi les lieux.Les développeurs promettent "l'un des jeux les plus terrifiants de tous les temps".La bande-annonce, en tout cas, donne grave envie.