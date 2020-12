PUBG fête sa saison 10 avec une nouvelle carte

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Mais que fait Dora ?

PlayerUnknown's BattleGrounds, plus connu sous le nom de PUBG, vient d'annoncer l'arrivée de la saison 10 au sein du jeu, sur PC le 16 décembre et sur console le 17 décembre.Une nouvelle carte, Haven, fait son apparition pour l'occasion. Elle est la carte la plus dense du jeu, dixit les développeurs sans que l'on sache vraiment ce que cela signifie exactement, avec 32 joueurs qui vont s'affronter dans un environnement urbain. Plusieurs zones composent cette carte : Carbon Steelworks, Coal Yards, Industrial Zone, Residential Zone, The Overpass, et The Docks. Une nouvelle faction ennemie sera disponible sur la carte.De nouveaux mécanismes de jeu seront également intégrés.A découvrir en vidéo.