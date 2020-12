Immortals Fenyx Rising : tout le monde en dit du bien

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ou presque

Pour vous faire comprendre à quel point le jeu Immortals Fenyx Rising est bien, Ubisoft a sorti un "Accolade Trailer". Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Accolade Trailer est une bande-annonce avec des citations à la con tirées d'articles à la con écrits par des testeurs à la con sur des sites à la con, dans l'unique but de vous convaincre que "mon jeu il est bien, regarde, y'a des gens qu'en disent du bien, alors tu l'achètes ou bien ?".J'avoue qu'ici, à Gamalive, on est un peu vexés que ces chacals d'Ubisoft n'aient pas choisi une citation tirée de notre test pour illustrer leur vidéo. Pourtant, il y avait largement de quoi faire.Morceaux choisis :« Si vous espériez en prendre plein la rétine sur les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series… et bien… il faudra repasser »« la voix de doublage de Zeus est une vraie calamité »« l’écriture des dialogues tout comme celui du scénario frise la totale nullité. »« doublage foiré, écriture pitoyable, gameplay simpliste et graphisme quelconque »Euh... Ah ouais, en fait, non. J'ai rien dit.