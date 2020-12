World of Warcraft: Shadowlands défonce tout

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Increvable





*En fait on n'en sait rien, mais ça nous a fait rigoler en pensant aux fans qui vont lire ça.

Blizzard a annoncé que la nouvelle extension World of Warcraft: Shadowlands est "le record de ventes de jeu PC le plus rapide de toute l’histoire de l’industrie". Un record qui permet au MMORPG culte d'atteindre un nombre importatnt de joueurs. Ce nombre serait le plus important depuis ces 10 dernières années...3,7 millions d'exemplaires de Shadowlands ont été vendus le jour de son lancement.Le précédent record était aussi détenu par Blizzard, avec Diablo II, qui s'était écoulé à 3,5 millions.Quoi qu'il en soit, Blizzard devrait annoncer World of Warcraft 2 début 2021, lors d'un évènements exceptionnel.*