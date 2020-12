Wakfu : remise au goût du jour

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

À la Chuchoplaine, sur laquelle évoluent déjà les Chuchoteurs, viendront s’ajouter trois nouveaux lieux ainsi que trois familles de monstres inédites. L’intérieur du craqueleur Grampar, investi par les Carapattes, la Toundra peuplée de Plantigardes ainsi que la Banquise des Mansots.

Ces ajouts ont pour but de redynamiser l’île en lui offrant une personnalité propre, à l’instar de zones plus marquées de la géographie du Monde des Douze. Son histoire et celle des Chuchoteurs s’inscriront désormais dans l’univers de WAKFU avec plus de cohérence et de légitimité.