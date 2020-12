Graven : un jeu inspiré par Hexen

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça ne nous rajeunit pas...

Inspiré par Hexen, le FPS culte de 3D Realms (qui est d'ailleurs éditeur sur ce coup), Graven est actuellement en développement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, par le développeur indépendant Slipgate Ironworks.Attendu pour 2021, Graven est une plongée dans un monde médiéval-fantastique, dans lequel vous allez incarner un prêtre déchu, qui va devoir se servir de ses capacités magiques pour affronter des ennemis surnaturels.Une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam . Elle est jouable en solo uniquement, alors que le jeu final proposera du coop jusqu'à 4.