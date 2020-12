Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Let's there be rock

Doom Eternal est disponible sur Nintendo Switch. Pour rappel, le portage a été confié au studio Panic Button, déjà responsable des portages de Doom, Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood sur la console.Pas grand-chose de neuf à vous en dire. Juste l'occasion de vous rappeler que le jeu intègre des fonctionnalités spécifiques à la console, comme une option permettant la visée gyroscopique, qui peut aussi être associée à la visée via le stick pour plus de précision.Enfin, le mode Battlemode, dans lequel un joueur incarne un Slayer et les deux autres des démons, le tout sur 5 manches, sera également inclus.