Cyberpunk 2077 : la vidéo de lancement

Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pas si exceptionnel au final ?

On attend toujours, avec une impatience grandissante qui désormais frise l'hystérie, notre exemplaire pour pouvoir tester Cyberpunk 2077. Et même si les premiers retours sont mitigés et ne sont, en tout cas, pas à la hauteur des espérances, on attendra de se faire notre propre avis sur ce qui est le jeu que l'on attend le plus cette année.En tout cas, alors que le jeu sort demain, CD Projekt Red a dévoilé la bande-annonce de son Cyberpunk 2077.La voici.