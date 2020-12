Phantom Breaker Omnia annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

P'tites pépées et grosses épées

Initialement sorti en 2013, Phantom Breaker: Extra se verra amélioré, transformé, porté, sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One en 2021.Ce "nouveau" jeu s'intitulera Phantom Breaker Omnia. Il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu d'origine, d'un jeu de combat de style anime en 2D.A l'instar d'un Street Fighter ou d'un Mortal Kombat, il s'agit d'un jeu en un contre un. Avec plein de filles qui ont des mini-jupes et des grosses épées.A découvrir en vidéo de gameplay et via un journal (écrit) des développeurs sur le site officiel