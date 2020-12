eFootball PES 2021 LITE est disponible

Publié le Mardi 8 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jouez gratos

eFootball PES 2021 LITE, la version free-to-play du jeu eFootball PES 2021, est désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC.Cette version, à télécharger sur les stores, offre une version réduite du jeu : accès complet au mode myClyb, matchday (mode PvP en ligne), mode local, mode entraînement...Les clubs disponbiles pour les matchs locaux et coop sont le FC Barcelone, le Bayern, la Juventus, Manchester United et Arsenal. Dans ces modes, seul le Neu Sonne Arena est disponible comme stade.