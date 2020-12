Fahrenheit: 15th anniversary Edition en boîte début 2021

Publié le Mardi 8 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Faudra être patient.

Initialement prévue pour le 15 décembre, la version boîte de Fahrenheit: 15th anniversary Edition sortira finalement début 2021. Sur PS4 uniquement.Aucune nouvelle date précise. Il faudra attendre, être patient, et, pire, nous lire pour la connaître puisqu'on vous tiendra évidemment au courant.Pour rappel, sorti en 2005, Fahrenheit, le jeu d'aventure/action signé Quantic Dream, a déjà bénéficié d'un remastered en 2015, pour fêter ses 10 ans, avec au passage des graphismes HD, des contrôles revus, la possibilité de jouer avec une manette, le tout basé sur la version non-censurée du jeu (parce que oui, il y a eu une version censurée).Cette nouvelle édition physique comprendra un artbook, une lettre de remerciement de la part des développeurs et des stickers. On suppose qu'elle sera basée (voire un simple portage) de cette version PC des 10 ans.