Publié le Mardi 8 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Guérandais fermier

Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed Valhalla

Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla FIFA 21

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Watch Dogs: Legion

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Super Mario 3D Land - Selects

World Of Warcraft - Shadowlands - Édition Collector Football Manager 2021 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 - Edition Standard

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de retrouver le top des ventes de jeux vidéo en France, donné par le SELL. Il s'agit de la 48ème semaine. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Guérandais fermier, un fromage de chèvre. On vous laisse deviner de quelle région il vient...Cette semaine, Animal Crossing New Horizons reprend sa première place. Call of Duty Black Ops Cold War résiste plutôt bien. Assassin's Creed Valhalla également. Quant au reste, ma foi, ça suit son cours...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 23 au 29 novembre :