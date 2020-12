- Call of the Sea est disponible sur Xbox Series, Xbox One et PC

Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Flippette dans les îles

Jeu d'aventure qui s'inspire des oeuvres de Lovecraft, Call of the Sea est désormais disponible sur Xbox Series X, Xbox One, Xbox Game Pass & sur PC.Ce mélange d'aventure et de puzzles raconte l'histoire d'une femme à la recherche de son mari disparu dans le Pacifique Sud. Elle va explorer une île paradisiaque et tenter d'en découvrir les secrets.Notre ami Louis est sur le test, dont l'arrivée est imminente, et il ne nous en a dit que du bien...