- Puyo Puyo Tetris 2 est sorti

Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Bulles et blocs

Deux jeux de puzzles en un, mélangés, c'est ce que vous offre Puyo Puyo Tetris 2. Le jeu, signé Sega, vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sortira sur PC courant 2021.Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que Puyo Puyo Tetris 2 propose de jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne ou hors ligne, une carte à parcourir dans le mode aventure, des niveaux rejouables, 28 personnages à incarner, chacun avec des stats et compétences uniques qui vous aideront durant les parties, des modes challenges et j'en passe...Des DLC, sans savoir s'ils seront gratuits ou payants, ont d'ores et déjà été annoncés.