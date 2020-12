- Hitman 3 : découvrez le jeu en 4K

Publié le Mercredi 9 décembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tuez des gens en UHD

Une nouvelle bande-annonce de Hitman 3, en 4K et à 60 images par seconde, a été publiée par IO Interactive. Elle dévoile les fonctionnalités du jeu.Composée de séquences de gameplay, elle permet un aperçu du scénario et des concepts du jeu. Jeu qui sortira, on vous le rappelle, le 20 janvier prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est aussi prévue, mais elle ne sera jouable que via Streaming sur le Cloud.Bref, vous allez apprendre à tuer des gens. Moi, perso, je sais déjà faire.