Destiny 2 est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mise à jour gratuite

Si vous avez Destiny 2 sur PS4, sachez que vous pouvez désormais, via une mise à jour gratuite, y jouer sur PS5. Si vous avez Destiny 2 sur Xbox One, sachez que vous pouvez désormais, via une mise à jour gratuite, y jouer sur Xbox Series. Si vous avez Destiny 2 sur PC, ben... ça ne change rien pour vous.Les versions PS5 et Xbox SeriesX permettent désormais de jouer en 120 Hz, 4K, 60 images par seconde. La version Xbox Series S, elle, tourne à 60 images par seconde aussi mais en 1080p seulement. Oui ben fallait pas être pauvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise...