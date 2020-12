(TEST) Call of the Sea (PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 10 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Archétype du geek solitaire sans ami, sans copine et dont les parents se foutent éperduement, Louis rêve de voyage et d'amour. Si possible les deux ensemble. Alors quand on lui a parlé de cette histoire de femme qui part à la recherche de son mari disparu dans une île paradisiaque, ça a remué son petit coeur tendre.C'est donc lui qui a testé Call of the Sea. Et il nous a avoué avoir fait un magnifique voyage.Il vous explique tout ça dans son test.