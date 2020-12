- Brigandine: The Legend of Runersia disponible sur PS4

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ta goule !

On vous a déjà parlé plusieurs fois de Brigandine: The Legend of Runersia, un JRPG sorti sur Nintendo Switch en juin dernier. Le jeu est désormais disponible sur PS4.Pour rappel, se déroulant dans un monde fantasy, il vous permet d'incarner une des six nations disponibles, chacune proposant une campagne de plus de 30 heures, avec des fins multiples. Un jeu de conquête dans lequel vous allez affronter les factions ennemies, mais aussi des monstres. Vous dirigerez des armées d'une centaine de chevaliers, de dragons, de goules, de fées, le tout dans des combats au tour par tour.On vous laisse découvrir ça en vidéo.