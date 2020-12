- Double Dragon: Neon arrive sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Le néon, ça éclaire mal

Majesco Entertainment sortira Double Dragon: Neon sur Nintendo Switch le 21 décembre. Le jeu, très très loin d'être inoubliable, est sorti en 2012 sur Xbox 360 et PS3. Il s'agit d'un reboot très moyen du jeu d'origine.Jouable à deux en coop, il vous permet de retrouver Jimmy et Billy Lee, tandis qu'ils affrontent les membres d'un gang responsable de l'enlèvement de la petite amie de Jimmy. Ou du Billy. On ne sait plus très bien. Mais on s'en fout, en fait. Parce que Billy, en fait, c'est lui le méchant. Ou Jimmy. J'ai oublié.Le jeu s'illustre en vidéo.