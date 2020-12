- Road 96, un jeu d'aventure narratif

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mon royaume pour un verre d'eau

Développé par DigixArt, à qui l'on doit déjà le jeu 11-11 Memories Retold, Road 96 est un jeu d'aventure narratif prévu sur PC et consoles l'année prochaine.Il s'agit d'un Road Trip dans lequel vous allez aider des personnes à fuir un pays sur le point de s'effondrer. La frontière est à quelques centaines de kilomètres, dans les montagnes... Et nous sommes en 1996. En pleine canicule. Chaque partie, et notamment ses habitants croisés ou ses routes à prendre, sera générée aléatoirement.Une première bande-annonce a été dévoilée, en attendant d'en savoir plus.