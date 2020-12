- Humankind s'offre une (très alléchante) bande-annonce

Publié le Vendredi 11 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Moi, perso, j'attends ce jeu impatiemment

On attend beaucoup de Humankind, le nouveau jeu du studio français Amplitude, édité par Sega. Dans ce Civilization-like-mais-pas-tout-à-fait, vous allez décider de l'avenir de l'humanité et, notamment, son évolution.Le jeu est prévu pour le 22 avril 2021 mais dès le 15 décembre et jusqu'au 28, vous pourrez jouer à une démo qui propose de découvrir les 150 premiers tours du jeu, soit l'équivalent de 4 ères. 40 civilisations seront proposées, des batailles à gérer sur terre ou sur mer, mais aussi la découverte du nouveau système de diplomatie.Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez la sublime bande-annonce du jeu.