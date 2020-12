Les visions de Dune, un livre paru chez Third Editions

Publié le Samedi 12 décembre 2020 à 09:00:00 par Cedric Gasperini

Comment une « simple » réflexion écologique, née des difficultés agricoles rencontrées dans l’Oregon de la fin des années 1950, a-t-elle pu donner naissance à l’un des plus flamboyants fleurons de la littérature de science-fiction, toutes décennies et catégories confondues ? D’Alejandro Jodorowsky à Denis Villeneuve, en passant par David Lynch et John Harrison, l’histoire filmique de Dune est aussi sinueuse et dangereusement instable que les montagnes de sable recouvrant la si précieuse planète Arrakis. Entre analyses, coulisses et anecdotes, ce livre vous invite donc à entreprendre un voyage juste ce qu’il faut d’épicé, pour revisiter chaque parcelle ensablée de ce qui fut conté ou entrepris… depuis la naissance de Frank Herbert en 1920 jusqu’à l’avènement de Muad’Dib en 101901.