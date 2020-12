Crimson Desert, le MMO de Pearl Abyss se dévoile

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 10:52:00 par Cedric Gasperini

Vengeaaaaaaance !

Prévu pour l'hiver 2021 sur consoles et PC, Crimson Desert est un MMO d'action développé par Pearl Abyss.Le créateur de Black Desert présente une nouvelle fois son nouveau jeu via une bande-annonce. L'histoire présentée dans cette vidéo est celle de Macduff, un mercenaire spolié (et non pas spoilé) qui va tenter de récupérer ses terres. Sa quête va l'amener bien au-delà de cette simple histoire de vengeance et de justice...