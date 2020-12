Thunder Tier One, un shoot en vue de dessus plutôt sympa

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 11:21:00 par Cedric Gasperini

Avec de belles promesses

Développé par Krafton Inc, Thunder Tier One est un shoot en vue de dessus dans lequel vous dirigez une escouade d'élite. Le jeu proposera une campagne solo qui pourra se jouer en coop, comme un mode multi en deux variantes : Advance & Secure et Deathmatch.Le jeu se déroulera en temps réel et est présenté comme ayant des réactions "réalistes". Les joueurs devront donc penser et agir vite, en fonction notamment de leur environnement.Une bande-annonce a été dévoilée. Le jeu sortira sur PC, via Steam, en 2021.