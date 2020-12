- Hood: Outlaws & Legends, un Robin des Bois multijoueur

Publié le Mardi 15 décembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Qui incarnera Petit Jean ?

Hood: Outlaws & Legends est un nouveau jeu multijoueur édité par Focus Home Interactive. Vous allez avec 3 autres joueurs incarner une bande de brigands bien décidés à voler l'Etat et ses richesses pour les redistribuer au peuple.Se déroulant dans une ambiance médiévale, le jeu met en opposition deux équipes qui se battent pour le même but : rendre ce que les puissants volent aux pauvres.Le jeu sort le 7 mai prochain en accès anticipé sur PC et sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series également.