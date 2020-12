- Werewolf : The Apocalypse â€“ Earthblood s'offre une nouvelle vidÃ©o

Publié le Mardi 15 décembre 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu avec du mordant

Pour rappel, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood est un RPG inspiré jeu de rôle papier Loup-Garou : l'Apocalypse, qui sortira le 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Le jeu est signé Cyanide et vous met dans la peau de Cahal, un homme loup-garou aux prises avec des vampires, ennemis jurés des lycanthropes.UIne nouvelle vidéo montrant l'exploration, l'infiltration et l'action du jeu a été mise en ligne. Elle est commentée par Julien Desourteaux, Game Director chez Cyanide.