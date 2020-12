- Songbird, la nouvelle production signÃ©e Michael Bay, sur le Covid

Publié le Mardi 15 décembre 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Et ça vous donne envie de le voir ?

Film d'anticipation réalisé par Adam Mason, dont le nom est totalement occulté du communiqué de presse ou de l'affiche, juste parce que c'est une production Michael Bay et que Michael Bay, c'est bien plus vendeur comme "produit", Songbird est un film d'anticipation qui prend le Coronavirus comme sujet.Le virus a muté. Cela fait 4 ans que le monde est confiné. Les personnes infectées par la Covid-23 sont envoyés dans des camps, transformés en sorte de ghettos violents avec le temps.Le film va suivr Nico, un coursier immunisé contre le virus. Il est en contact avec Sara, une jeune femme confinée chez elle. Quand elle est suspectée d'avoir contracté le virus, elle doit être transférée dans un camp. Nico va tout faire pour la sauver...KJ Apa, Sofia Carson, Peter Stormare et Demi Moore sont au casting.Sortie demain en VOD.