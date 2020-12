Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 15 décembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Skieur

Assassin's Creed Valhalla Call Of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales

FIFA 21 Call Of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla

Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Watch Dogs: Legion

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Mario Kart 7 Super Mario 3D Land - Selects

Microsoft Flight Simulator Football Manager 2021 Les Sims 4 - Escapade enneigée

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de retrouver le top des ventes de jeux vidéo en France, donné par le SELL. Il s'agit de la 49ème semaine. Et comme toutes les semaines, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du Skieur, un fromage au lait cru de vache à pâte pressée cuite, que nous avons spécialement choisi pour son nom, juste histoire de vous emmerder parce que le ski, cette année, c'est mort.Cette semaine, pas grand changement, si ce n'est un regain d'intérêt pour Mario Kart 8 sur Nintendo Switch. En tout cas, les titres PS5 et Xbox Series ont bien vite disparu du top 5...Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre :